Trabzonspor’da hedef orta sahada transfer: Listedeki oyuncu ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’da hedef orta sahada transfer: Listedeki oyuncu ortaya çıktı

Trabzonspor, ara transferde kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak istiyor. Bordo mavililerin listesindeki isim ortaya çıktı.

Ara transferde kadrosuna 2 oyuncu katan Trabzonspor orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Bordo mavililer, aradığı oyuncuyu Belçika’da buldu.

Edinilen bilgilere göre bordo mavililer, Charleroi forması giyen Adem Zorgane’yi listesine aldı. Bordo mavililer, kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor. Bonservisin yüksek olması durumunda ise satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneği masada bulunuyor.

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Belçika ekibinin Cezayirli oyuncu için 6 milyon euro civarında bonservis talep ettiği belirtiliyor. Bu sezon 24 maça çıkan Zorgane 1 gol atarken 4 asist yaptı.

Bordo mavililerin transferin son gününe kadar en az 1 oyuncuyu transfer etmek istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

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