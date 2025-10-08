Premier Lig'de Manchester United ile kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan Andre Onana Trabzonspor'a kiralık olarak katıldıktan sonra kalitesini yeniden göstermeye başladı.

ONANA'NIN PERFORMANSI KISA SÜREDE MEST ETTİ

Kısa sürede bordo mavili formayla kalede güven veren bir performansa imza atan Onana'nun etkileyici formu İngiliz basınının da dikkatini çekti.

İNGİLİZ BASINI ŞİMDİDEN TRANSFER SÖYLENTİLERİNE BAŞLADI

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra yükselişe geçen birçok oyuncu gibi Onana'nın da kariyerinin tekrar rayına oturmaya başladığına yönelik yapılan haberleri şimdi de transfer iddiaları izledi.

The Sun'ın haberine göre, Trabzonspor Onana'yı kalıcı olarak renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

Fatih Tekke'nin kısa sürede güvenini kazanan 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin de Trabzon'da mutlu olduğu ve kendini iyi hissettiği belirtiliyor.

ONUACHU TRANSFERİNE BENZER BİR YOL İZLENEBİLİR

Trabzonspor yönetiminin de takımdaki Paul Onuachu transferinde olduğu gibi takım içerisindeki aile ortamından etkilenen Onana'nın kulüple arasında oluşan bu duygusal bağdan yararlanmak istediği gelen bilgiler arasında.

ERTUĞRUL DOĞAN ŞARTLARI ZORLAYACAK

Ertuğrul Doğan yakın zamanda yaptığı açıklamada, transfer politikasını artık genç ve geleceğe yönelik oyuncuları kazandırmak üzerine planladıklarını ancak takıma liderlik edecek, aidiyet duygusu yüksek kaliteli yabancı oyuncuları da araya kaynaştırmak istediklerini ifade etmişti.

Onana'nın Trabzonspor'da kariyerine devam etme fikri eğer olgunlaşırsa, Ertuğrul Doğan ve yönetimi de şartları zorlayarak Kamerunlu yıldızın bonservisini satın almaya çalışacak.