Trabzonspor'da Gomez'in performansı fikir değiştirdi

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Kranj kampındaki ilk iki hazırlık karşılaşmasında bir mağlubiyet, bir beraberlik alan Trabzonspor, bugün öğlen saatlerinde oynadığı 3’ncü hazırlık karşılaşmasında da, Slovenya ekibi Celje önünde 90 dakikayı yine beraberlik skoruyla kapattı.

Dün olduğu gibi bugün de sahadan 2-2’lik aynı skorla ayrılan Karadeniz ekibinin gollerini, ilk yarıda Kerem Şen ve ikinci yarıda Umut Bozok kaydetti.

Bu arada Trabzonspor’un kurmayları; bu sezon 6 yeni oyuncu transfer etmesine rağmen, son bir oyuncu daha takıma katarak transferi kapatmayı düşünüyor.

Bordo Mavililer’in, bir süredir gündeminde yer alan Philip Zinckernagel için yeniden harekete geçmesinin ardından, Danimarkalı oyuncunun geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Standart Liege'in de devreden çıkmasıyla, daha avantajlı konuma geldiği düşünülüyor.

Formasını giydiği Olympiakos'un 3 milyon Euro’luk bonservis talebi nedeniyle ilk görüşmelerden sonuç alamayan Trabzonspor, Zinckernagel'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Yunan ekibinin kadrosunda düşünmediği Zinckernagel için; Trabzonspor, son olarak bu futbolcu için kulübünün kapısını bir kez daha çaldı. Yalnız bu defa pazarlıklar çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

Çünkü; Karadeniz ekibi Danimarkalı yıldız için, Yunan ekibine son teklifini sunduğunu bildirdi. Yeni bir teklif artışı yapılmayacağı ifade edilirken, Trabzonspor'un Olympiakos'a yaptığı son teklif de belli oldu.

Fırtına'nın 29 yaşındaki futbolcu için, Yunan temsilcisine önerdiği bonservis bedeli rakamı 1.2 milyon Euro. Tecrübeli oyuncuya da yıllık maaş ödemesi olarak, yakın bir rakam teklif edildi.

Belçika kulüplerinden de bir süre teklif aldığı bilinen oyuncu, kısa süre içinde net cevabını verecek.

Bu transferin, Trabzonspor için kısa sürede olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Bu arada Hırvat oyuncu Bruno Petkovic için, Trabzonspor ve Dinamo Zagreb takımları halen daha beklemede kalırken, tüm bunların gidişatı da her an değişebilir.

Teknik patron Nenda Bjelica’nın, kampta Gomez ve Denswil’in performansından çok memnun kalınca, bu iki oyuncuyu gönderme düşüncesinden vazgeçtiği ileri sürüldü.

Eğer durum böyleyse; Trabzonspor, Gomez’in ağır transfer maaşını ödemeye devam edecek ama görüştüğü tüm bu hücum oyunculara ait transfer defterlerini de kapatacak.