Trabzonspor'da ibre yine Hırvat'a kaydı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor'un geçen hafta sonu gündemine giren, fakat çok ciddi bakılmayan oyunculardan biri de Hırvat 10 numara Tonio Teklic idi.

Yaşının genç olması transferi zorlaştırabilir düşüncesiyle pek ilgilenilmeyen oyuncuya, Nenad Bjelica ‘okey’ verince, ibre 3’ncü Hırvat oyuncuya döndü.

Bonservisi Hırvatistan’ın NK Varazdin kulübünde bulunan 24 yaşındaki genç yıldız adayının, Sosyal medyadan Trabzonspor'u takibe alması da transfer görüşmelerine başlandığı iddialarını doğrulattı.

Split doğumlu 1,82’lik genç 10 numara; orta sahanın sol ve sağında da forma giyebilen yetenekli bir isim olarak, Hırvat futbolunda son zamanlarda yer edinmeye başladı.

Hırvatistan’ın U19 ve U20 milli takımlarında toplam 6 kez forma giyen Teklic, henüz A Milli takım formasını giyemedi. Hırvatistan A Milli takım formasını giyecek oyuncular arasında ilk sıralarda gösterilen oyuncu, Hajduk Split alt yapısında yetişen ve en son oradan NK Varazdine takımına transfer edilen bir oyuncu.

Nenad Bjelica'nın, gelecek vadeden futbolcular listesinde gösterdiği solak oyuncunun, son dönemde yükselen bir performansa sahip olduğu gözlendi.

Geçen sezon 33 maçta forma giyip 9 gol, 2 asist yapan maestronun; yabancı kontenjanının boşaltılması ve şartların oluşması halinde, bordo-mavili renklere bağlanma ihtimalinin yüzde 50’nin üzerinde olduğu belirtildi.

GRUPLAŞMA OLABİLİR Mİ?

Kariyerinde 164 resmi karşılaşmada forma giyen Teklic’in 13’de asisti bulunuyor.

Öte yandan, Trabzonspor’da 3 Yunan oyuncunun olması, ardından Hırvat oyuncuların 3’e çıkması halinde , Trabzonlu oyuncuların gerektiği gibi haliyle fazla olması, diğer yabancı oyuncular derken, takım içerisinde gruplaşmaların meydana gelmesinden korkuluyor.

Bu yüzden, oluşabilecek problemlerin aşılabileceği düşünülürse, 3’ncü bir Hırvat oyuncun daha takıma katılmasının gerçekleşme ihtimali çok yüksek.

FODE KOİTA

Bu arada; geçen sezonu Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren Trabzonsporlu santrafor Fode Koita, yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılmaya pek sıcak bakmazken, o da Trabzonspor dan iyi bir fesih bedeli alıp, bonservisi cebine koyup, güle oynaya ayrılmanın peşinde.

Gine asıllı Fransız oyuncu; Bordo Mavililerden fesih bedeli için taksitler halinde 1,5 milyon Euro talep ettiği, Trabzonspor kurmaylarının bunun mümkün olmadığını ve 500-600 Bin Euro’ya bu işi çözmeye çalıştıkları gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Koita’nın bu sezon da takımda kalması halinde; bu oyuncuya 1.2 Milyon Euro yıllık maaş ve 333 Bin Euro imza parası ödenecekti.

Diğer yandan Trabzonspor, geçtiğimiz son sezonlarda aldığı yaşı geçmek üzere olan futbolcuları, satma konusuna gelince satamayıp, taliplileri de çıkmayınca ve fesih bedeli ile giderken de ödeme yapması, kulübü bütçe konusunda bu zor günlere taşıdı.

KOMBİNELER

Yeni yönetim, bu zor dönemi aşmak için maaş ödemelerini düşürmeye ve bütçeyi ödenecek duruma getirmeye çalışırken, bir yandan da zirveye oynayacak takımı oluşturmaya çalışıyor.

Olumu ya da olumsuz eleştirilere geldiği zaman sözünü esirgemeyip mangalda kül bırakmayan Bordo Mavili taraftarlar ise satışa çıkan kombineler konusunda oldukça yavaş hareket ediyor.

Kısa bir süre önce satışa çıkan ve bugüne kadar satılan kombine sayısının 4.102 olduğu ve satışların yeni sezon formalarıyla beraber devam ettiği bildirildi.