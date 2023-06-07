Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'nun istifasının perde arkasını Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor'da bildiğiniz gibi geçtiğimiz cumartesi günü ‘’Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Altyapı Tesislerinde gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda, Divan Başkanı Ali Sürmen, konuşmasının bir bölümünde izleme komitesini hedef alıp , eleştirince olanlar oldu.

Daha doğrusu salona seslenerek; bir eleştiriniz varsa arkadaşlar sağda solda, orda burada değil, gelip burada konuşalım mesajını da iletti. Divan Kurulu Başkanı tabi ki eleştiri yapabilir, yapacaktır da, hakkıdır da. Bu normal anormal olan bir şey değil. Orası Divan ‘ Er Meydanı’ orada eleştiri olmayacak da nerede olacak?

Haliyle; Trabzonspor Divan Kurulu’nun Seçimsiz Genel Kurulu’nda yaşanan bu gelişmeler üzerine; izleme komitesi scout'un başında bulunan aynı zamanda Trabzonspor Altyapı Koordinatörlüğü’ndeki görevini de yürüten İhsan Derelioğlu, Divan Kurulu toplantısını, aynı binada odasında televizyondan izlerken sanıyorum, konuşulanları duyunca kalkıp toplantının gerçekleştiği salonun kapısına gelmiş, Sürmen'e cevap vermek istemiş.

Ancak o esnada Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, salonun giriş kapısındaydı. Çay, kahve salonu kısmındaydı. Olası bir gerginliği kapıda önlemişti. Derelioğlu, Köz’e ‘’Ben de aynı zamanda Divan Kurulu üyesiyim. Konuşmak ve hakkımda söylenenlere cevap vermek istiyorum.’’ diyerek salona girmeye kalkışınca, aynı zamanda arkadaşı da olan yönetim kurulu üyesi Derviş Köz tarafından, bir tatsızlık çıkmaması için kibarca engellenmiş ve kendisine ‘’Sen üye olabilirsin ama kulübün personelisin aynı zamanda çalışanısın. Konuşmazsın. Cevap vermene ve gerginliğe gerek yok’’ diyerek, Derelioğlu’nu güzel bir dille ikna etmiş ve konu büyümeden yatıştırılmıştı.

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Yaşanan ama beklenmeyen bu gelişmelerin ardından, 62 yaşındaki İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor Kulübü arasında ipler koptu. Hafta başı kulübe giden İhsan Derelioğlu, Trabzonspor Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ayrıldı ayrılmasına da, acaba Derelioğlu’na da soruldu mu? sizin bulup kulübe önerdiğiniz oyuncu, mali durumu transfer dengelerini bozmayacaksa, kulüp tarafından alınıp takıma kadrosuna kazandırıldı mı? Bu soruldu mu mesela? Yani scout ekibini de bir oturup dinlemek lazım öyle değil mi?

Bu arada o gün Ali Sürmen kürsüde ne demişti?

"Trabzonspor'da eski teknik direktör Abdullah Avcı'yı transferlerden sorumlu tuttuk, scout ekibini sorgulayan var mı? Trabzonspor son zamanlarda altyapıdan kaç futbolcu çıkarttı? Anadolu'dan kaç futbolcu aldı ve yıldızlaştırdı? Bir arkadaşımın fikriydi izleme komitesi maaş almasın bulduğu oyuncudan prim alsın, adam tüm sezon oturup, duruyor ‘’Icardi’’ geliyor diyor. O, topçuyu herkes biliyor sen Anadolu'dan kimi buluyorsun, dünyadan kimi buluyorsun?"

Haliyle Scout ekibinin başına kim gelir bilemem? Yalnız, Altyapı Koordinatörlüğü’nün başında olan ama diğer altyapı antrenörleri ile birlikte sözleşmesi geçtiğimiz ayın sonunda, yani bir hafta önce sona eren Hamit Cihan’ a da yeniden görev verilmemesinin ardından, altyapının başına gelecek portre belli oldu.

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Bordo Mavililerin altyapıdaki çalışmalarını sürdüren Belçika firması ‘’Double Pass’’ buranın başına yabancı bir teknik adamı getirmesi net olarak kesinleşti. Trabzonspor tarihinde altyapının başına ilk kez bir yabancı teknik adam getirilecek.

Bu arada altyapıda sözleşmeleri sona eren tüm futbol antrenörleri boşa çıkarken, gelecek olan yeni yabancı teknik adamın nasıl bir çalışma sistem kuracağı, hangi isimlerle çalışacağı henüz belli değil.

Yalnız çalışacağı iki altyapı antrenörünün ismi kesin gibi. Biri sözleşmesi bitenlerden, diğeri de geçtiğimiz yıllarda yine altyapıda görev yapmış olan isimlerden biri ama o isimler de şimdilik bende kalsın.