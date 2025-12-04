Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Vanspor'u 2-0 mağlup ederek gruplara kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez bordo mavili formayla resmi maça çıkan 19 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan'ın performansına dikkat çekti.

'ONURALP İKİ TANE ÇOK KRİTİK KURTARIŞ YAPTI'

Onuralp'in kritik kurtarışlara imza attığını söyleyen Fatih Tekke, "Bana göre bu akşam Onuralp, bu kadar soğuk kalıp iki tane çok kritik kurtarış yaptı. Onuralp’i tebrik ediyorum. Gayet iyi çalışıyorlar, zaten Ahmet de arkasında keza öyle. En sevindirici şey o." dedi.

'ÇOK DAHA FAZLA ÜRETMEMİZ GEREKİRDİ'

Fatih Tekke 2-0'lık galibiyeti ise şu sözlerle değerlendirdi:

Tabii eksikler var, çok net gözüküyor sakatlarımız mevki olarak. Ama genel hatlarıyla biz Trabzonspor olarak oynamak istediğimiz oyunda çok daha fazla üretmemiz gerekirken, çok dağılmadan organize bir şekilde oynamaya çalıştık. Rakibimizi de tebrik ederim, gayet ciddi savunma yaptılar. Aslında bekledikleri o ‘oyunun kırılma anı’ dediğim iki tane şansı yakaladılar. Bu da gayet doğal. Bugün iyi olan şey dediğim gibi; Onuralp’in iki tane çok ciddi kurtarışı, bir de Kazeem’in golü ve goldeki katkısı. Bunlar ve daha az süre alan oyuncuların oynaması olumlu. Sakatlık olmadan bitirmemiz de olumluydu.