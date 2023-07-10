Trabzonspor'da imzalar kamptan sonra atılacak

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Trabzonspor, transfer çalışmalarını ve kamptaki hazırlıklarını sürdürürken, bu arada kadrosundaki önemli iki ismin sözleşmelerini uzatmak içinde girişimlerini yapmıştı.



Özellikle Yunan oyuncuları; Manolis Siopis ile Anastasios Bakasetas’ın sözleşmelerinin uzatılması için yapılacak hesap, kitap masaya yatırılmış, kararlar alınmıştı.

İzinli oldukları için kampa yeni katılan iki Yunan milli oyuncudan, çok memnun olan Bordo Mavili yönetim, ikisine de 3'er yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.



Hazırlanan söz konusu teklifte, iki futbolcu için yapılan yeni sözleşme de; 29 yaşındaki orta sahanın defansif oyuncusu Siopis'in kazancı, 3 yıl içerisinde olmak üzere; ilk yıl 1.2 milyon Euro, ikinci, yıl 1.3 milyon Euro ve üçüncü yıl 1 milyon 350 bin Euro yapılması, Yunanistan Korinth doğumlu, 10 numaralı orta saha olan Bakasetas'ın ise maaşı 3 yıl için ilk sezon 1.7 milyon Euro, sonraki sezon 1 milyon 750 bin Euro ve son sezon 1.8 milyon Euro’ya yükseltilmesi konuşulmuştu.

Her iki oyuncu ile görüşen Trabzonspor’dan yetkili bir yönetici, söz konusu iki futbolcuyla herhangi bir problemin yaşanmadığını, anlaşmanın yapıldığını, bir sorunun olmadığını, kamp bitiminden sonra Trabzon’da imzalar attırılarak, Yunanlı oyuncuların sözleşmelerinin uzatılacağını söyledi.

Bakasetas, 2021 Ocak, Siopis ise 2021 Ağustos ayından bu yana Bordo Mavililer’de forma giyerken; sezon boyunca taksitler halinde Bakasetas’a, yıllık 1 Milyon 250 Bin Euro, Siopis’e ise 700 Bin Euro ödeme yapılıyordu. Kranj kampındaki; 34 kişilik kadro içerisinde yer alan söz konusu bu iki oyuncu, Trabzonspor için bu sezon gerekeni ortaya koyacaklarını yine zirveye oynayacaklarını söyledi.



EREN ELMALI’YA İTALYAN İŞİ!

Öte yandan, Trabzonspor'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen sol bek oyuncusu Eren Elmalı'nın ismi de transfer piyasasında dolaşmaya başladı.

23 yaşındaki milli sol bek oyuncu, İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.

Eren Elmalı'yı Çizme de, Seri A ekiplerinden Bologna ve Sassuolo’nın araştırdığı belirtildi. Trabzonspor formasıyla 46 resmi maçta oynayan Eren Elmalı, bu karşılaşmalarda 3 asistlik bir katkısı bulunuyor.

Diğer yandan, Trabzonspor’un Slovenya kampından kiralık oynamak için ayrılıp, Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Brezilyalı Flavio’dan sonra, Trabzon’dan U-19’un kalecisi Erol Can’a Kranj kampına davet edildi. Kranj’a gidip kafileye katılan genç kaleci Erol, kadroya dahil edildi. Yeni kiralık transfer Hırvat stoper Filip Benkovic’in de, bu hafta sonuna kadar Karadeniz ekibinin yurt dışı kampına katılması bekleniyor. Benkovic’in de katılımıyla kamp da ki oyuncu kadrosu, 35 kişiye yükselecek.