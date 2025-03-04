Trabzonspor’da kabus sürüyor: Şenol Güneş 37 yıl sonra ilki yaşadı

Konyaspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Konyaspor, 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle 1-0 kazanırken, bordo - mavililerde ilginç bir detay ortaya çıktı.

Konyaspor, Süper Lig'de Mart 2016'dan bu yana Trabzonspor'u ilk kez gol yemeden mağlup etti. Yeşil - beyazlılar aynı zamanda Eylül 2024'ten bu yana ilk kez bir iç saha maçını gol yemeden tamamladı.

DEPLASMANDA SON GALİBİYET 23/24 SEZONUNDA GELDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Süper Lig'de çıktığı son 12 deplasman maçında 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, 1985'ten bu yana en uzun deplasmanda galip gelememe serisini yaşıyor.

Bordo - mavililer, bir sonraki 2 deplasmanında Başakşehir ve Fenerbahçe'nin konuğu olacakken, kazanamaması durumunda 1985'teki 14 maçlık seriyi yakalayacak.

Çıktığı 12 deplasman maçında üç puanı hanesine yazdıramayan bordo - mavililer, son dış saha galibiyetini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Başakşehir karşısında almıştı.

ŞENOL GÜNEŞ 37 YIL SONRA İLKİ YAŞADI

Öte yandan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında Konyaspor'a Ekim 1988'den bu yana ilk kez mağlup olarak 37 yıl sonra bir ilke imza attı.

Abdullah Avcı'nın ardından göreve getirilen Şenol Güneş, takımının başında henüz deplasmanda 3 puan alabilmiş değil. Güneş yönetiminde 10 dış saha maçına çıkan Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayarak kötü bir istatistiğe adını yazdırdı.