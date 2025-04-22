Trabzonspor’da kader haftası: Çok kritik maçlara çıkacak

Trabzonspor, bu hafta iki final birden kovalayacak. İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile 24 Nisan’da karşılaşacak olan Fırtına, bir gün sonra da UEFA Gençler Ligi yarı finalinde, İsviçre’de, Salzburg karşısında finale kalmak için mücadele verecek.

Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke’nin gelmesiyle birlikte ligde çıkışa geçen bordo-mavililer, 5 Süper Lig mücadelesinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Genç teknik adam, 11 Mart’ta 32 puanla 11. sırada devraldığı takımı, 42 puanla 7. sıraya taşıdı.



Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde adeta kamp kurarak oyuncularla sıkı bir iletişim kurdu. Mevcut kadro yapısını en iyi şekilde kullanmaya çalışan Tekke, bazı karşılaşmalarda oyun olarak eleştirilse de sonuç odaklı futbol anlayışıyla dikkat çekti. Oyuncular arasındaki güven sorununun üstesinden gelme konusunda da önemli mesafe kat etti. Karadeniz ekibi 24 Nisan’da da Akyazı’da Göztepe karşısında finali görmek için sahaya çıkacak.

Bordo-mavililerin gençleri de 25 Nisan’da Salzburg ile yarı finalde karşılaşacak. İsviçre’nin Nyon kentinde oynanacak müsabakada binlerce gurbetçinin karşılaşmayı takip etmesi bekleniyor.