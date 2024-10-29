Trabzonspor’da kadro dışı kalacak oyuncular var mı? Ertuğrul Doğan açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan İstanbul’da bordo mavili taraftarlarla buluştu. Taraftarların en çok dikkat çeken sorusu ise kadro dışı kalacak oyuncuların olup olmadığıydı.

Doğan, verdiği yanıtta oynanan futboldan kimsenin memnun olmadığının altını çizerek, kadro dışı kararının Şenol Güneş’ten gelecek rapor doğrultusunda çıkacağının altını çizerek, Güneş’in bu yönde bir talebinin olmadığını söyledi.

Doğan, “Oyuncuyu bir şekilde içeriye aldıktan sonra değer kaybı da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla kulübe de zarar ettirmeden, eğer performansla alakalı hocamızın bir talebi olursa yönetim kurulu olarak da en az zararla bu işte çıkmak zorundayız. Hepsini düşünmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, son olarak deplasmanda 10 kişi kalan Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası bordo mavililerin oynadığı futbol büyük tepki çekti.