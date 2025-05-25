Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi

Kaynak: AA
Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi

Kaleci Erol Can Çolak, sağ elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Operasyon başarılı geçti, fizyoterapi süreci başladı.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Erol Can Çolak'ın sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Erol Can Çolak, sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun fizyoterapi sürecine hemen başlanmış olup, kondisyon egzersizlerine de en kısa sürede başlanması planlanmaktadır."

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