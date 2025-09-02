Trabzonspor'da kaleye 4 aday: Bir kulüp görüşmeleri doğruladı

Kaleci Uğurcan Çakır'ın rekor bedelle Galatasaray'a transferinin ardından Trabzonspor kaleci arayışını sürdürüyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bordo mavili ekip İstanbul Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer'i transfer etmek için kulübe şartları sordu.

Konyaspor kalecisi Deniz Ertaş'ın da listede olduğuna dair bir yoruma da yanıt veren Sabuncuoğlu, "O da listede doğru. Dün gece Deniz Ertaş, Muhammed Şengezer, Bilal Beyazıt. Üç ismi de verdik NOW'da" ifadelerini kullandı.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA: GÖRÜŞME YAPILDI

Yazılı açıklama yapan Konyaspor Genel Sekreteri Cengiz Yönet, Deniz Ertaş için görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Yönet, "Deniz Ertaş'ın olası transferi konusunda Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapıldı. Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılacaktır" dedi.

