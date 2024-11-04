Trabzonspor’da kongre tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor’da kongre tarihi belli oldu

Trabzonspor’da, Olağan Seçimli Genel Kurulu tarihi açıklandı.

Trabzonspor Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaz ise aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu Trabzon adresinde yapılacağını duyurdu. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

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"Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 10.00’da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

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