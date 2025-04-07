Trabzonspor'da köstebek paniği

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 4-1'lik skorla kazandı.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU 11'İ AÇIKLADI

Ancak maçın ardından konuşulan Trabzonspor kadrosunun sızdırılmasıydı. Fenerbahçeli muhabir Yağız Sabuncuoğlu maçta 4 saat önce bordo mavili takımın ilk 11'ini sosyal medyadan duyurdu.

KÖSTEBEK KİM

Trabzonspor'un taktik idmanında oluşturulan 11'inin basına bir Fenerbahçeli muhabir tarafından sızdırılması köstebek iddialarını gündeme getirdi. Fenerbahçe maçının ardından Fatih Tekke'ye bu soru sorulurken Tekke ""Geçen hafta da böyle bir sorun oldu" dedi. Kadronun kimin tarafından basına sızdırıldığı ise merak konusu.