Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan belirsizliği...

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan belirsizliği...

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı kup finali öncesi sakatlıklarla boğuşuyor. Bordo Mavililer’de hafta sonu oynanan derbide sakatlanan Uğurcan Çakır idmana çıkmadı.

Süper Lig’de hafta sonu oynanan derbide Galatasaray’a sahasında 2-0 kaybeden Trabzonspor’da sakatlara bir yenisi eklendi. Karşılaşmada Enis Destan ve Okay Yokuşlu'yu sakatlığa kurban veren Trabzonspor'a bir kötü haber de Uğurcan Çakır'dan geldi.

Osimhen ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan ve sahayı bandajla terk eden tecrübeli eldiven, dünkü antrenmana katılmadı. Bordo-mavililerde Stefan Savic ve Folcarelli'nin ise tedavileri devam ediyor. Çarşamba günü Galatasaray ile kupa finaline çıkacak olan Bordo-Mavili kulüpte Enis Destan, Savic, Hüseyin Türkmen, Folcarelli ve Serdar Saatçı forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır ve Okay Yokuşlu’nun durumu ise hafta içi belli olacak.

Son Haberler
Bandırma’da yangın tatbikatı
Bandırma’da yangın tatbikatı
Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan belirsizliği...
Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan belirsizliği...
Büyükelçi açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu ulusal onura darbedir"
Büyükelçi açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu ulusal onura darbedir"
Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni! Alkış tufanı
Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni!
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Saray'dan ilk açıklama
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Saray'dan ilk açıklama