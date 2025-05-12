Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan belirsizliği...

Süper Lig’de hafta sonu oynanan derbide Galatasaray’a sahasında 2-0 kaybeden Trabzonspor’da sakatlara bir yenisi eklendi. Karşılaşmada Enis Destan ve Okay Yokuşlu'yu sakatlığa kurban veren Trabzonspor'a bir kötü haber de Uğurcan Çakır'dan geldi.

Osimhen ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan ve sahayı bandajla terk eden tecrübeli eldiven, dünkü antrenmana katılmadı. Bordo-mavililerde Stefan Savic ve Folcarelli'nin ise tedavileri devam ediyor. Çarşamba günü Galatasaray ile kupa finaline çıkacak olan Bordo-Mavili kulüpte Enis Destan, Savic, Hüseyin Türkmen, Folcarelli ve Serdar Saatçı forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır ve Okay Yokuşlu’nun durumu ise hafta içi belli olacak.