Trabzonspor'da Lahtimi aranıyor

Trabzonspor'da, idmanlara katılmayan Lahtimi ile ilgili noter tespitinin ardından, şimdide yasal yollar için dosya hazırlanıyor.

Trabzonspor'da Lahtimi aranıyor

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Bordo Mavililer, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürerek, çalışmalarının Trabzon etabını tamamladı. İzni bitmesine rağmen takımla çalışmalara katılmayan Mountassir Lahtimi hakkında noter tespiti yapıldı. Şimdi de yasal yollara başvurmak için dosyası hazırlanıyor.

Süper Lig'in 2023-24 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, kendi tesislerindeki çalışmalarını tamamladı.
Bordo-mavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Nenad Bjelica eşliğinde yaptığı idmanlarda, izinden dönen Maxi Gomez, Denswil, takıma yeni katılan Onuralp Çevikkan ile milli takımdan dönen Enis Destan yer alırken, Faslı Lahtimi yine kayıp!
Milli takımlarında bulunan oyuncuların yer almadığı idmanlara; izni bitmesine rağmen katılmayan ve 2025-Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bukunan Faslı oyuncu hakkında, yasal yollara başvurularak UEFA'nın kapısı çalınacak!
Teknik patron Nenad Bjelica, yarın başlayacak Slovenya kampı öncesinde bugün saat; 16.30’da basın toplantısı düzenleyecek ve bordo-mavili takım saat 18.00’de basına açık idman gerçekleştirecek.
Karadeniz ekibi, Slovenya'nın Kanj kentinde yapılacak kampı için, özel bir uçakla yarın Trabzon'dan ayrılacak.

Bordo Mavililer yurt dışındaki bu 2' nci etap kampında, yabancı takımlarla 5 hazırlık maçı oynayacak.

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