Trabzonspor'da Lahtimi depremi!

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Faslı oyuncu, izinsiz olarak bordo mavililerin 30 Haziran'da başlayan ilk etap çalışmalarında yer almamıştı.
Hakkında noter tespiti yapılarak hukuki süreç başlatılan ve Slovenya kamp kadrosuna dahil edilmeyen Lahtimi'ye ülkesinden talip var.
Wydad Kazablanka, 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opisyonuyla kiralamak için Trabzonspor'la yakın zamanda masaya oturacak.
Karadeniz ekibinin şartlarda anlaşılması durumunda transfer gerçekleşecek.
Geçen sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Lahtimi, bir türlü bekleneni verememiş ve çıktığı 10 maçta gol atamamıştı.