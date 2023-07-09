Trabzonspor'da Lahtimi depremi!

İzinsiz olarak takıma katılmayan ve hakkında cezai işlem başlatılan Faslı oyuncu Lahtimi ile yollar ayrılıyor.

Trabzonspor'da Lahtimi depremi!

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Faslı oyuncu, izinsiz olarak bordo mavililerin 30 Haziran'da başlayan ilk etap çalışmalarında yer almamıştı.

Hakkında noter tespiti yapılarak hukuki süreç başlatılan ve Slovenya kamp kadrosuna dahil edilmeyen Lahtimi'ye ülkesinden talip var.

Wydad Kazablanka, 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opisyonuyla kiralamak için Trabzonspor'la yakın zamanda masaya oturacak.

Karadeniz ekibinin şartlarda anlaşılması durumunda transfer gerçekleşecek.

Geçen sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Lahtimi, bir türlü bekleneni verememiş ve çıktığı 10 maçta gol atamamıştı.

Öne Çıkanlar
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Son Haberler
Karadeniz'de 'rip akıntısı' nedeniyle 304 can kaybı Güncel
Karadeniz'de 'rip akıntısı' nedeniyle 304 can kaybı
Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor Magazin
Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı” Siyaset
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
Okulların açılacağı tarih belli oldu Güncel
Okulların açılacağı tarih belli oldu
Meksika'da kayıp gazetecinin cesedi bulundu Dünya
Meksika'da kayıp gazetecinin cesedi bulundu
Hırsızlar açamadıkları kasayı götürmeye çalıştı. Kıskıvrak yakalandılar Yaşam
Hırsızlar açamadıkları kasayı götürmeye çalıştı. Kıskıvrak yakalandılar