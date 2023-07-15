Trabzonspor'da Lahtimi gitti gidiyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Trabzonspor, topbaşı yaptığı günden beri kayıp olan ve ülkesi Fas’ta tatil yaptığı ortaya çıkan genç oyuncu Montasser Lahtimi ile ipleri koparıp futbolcunun menajerinden hemen kulüp bulmasını istemişti.

Satılık ve serbest bırakılacaklar listesine koyulan Lahtimi için, transfer görüşmeleri devam ederken, oyuncuya Bordo Mavili kulübün ağır bir para cezası kesmesi ve bunun açıklanması bekleniyor. İlk kez yurt dışına çıkan ve Türkiye’de Trabzonspor’da kısa bir süre kalan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, futbol yaşantısını annesinin yanında ülkesi Fas'ta sürdüreceği öğrenildi.

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Montasser Lahtimi'nin takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. İzinsiz bir şekilde Bordo Mavililer’in yeni sezon hazırlıklarına katılmayan Lahtimi, Slovenya kampına da gitmeyerek takımına geri dönmek istemediğini yönetime iletmişti. Başkan Ertuğrul Doğan, Lahtimi için yasal işlem başlatıldığını açıklayarak; ceza işlemi uygulanacağını da ifade etmişti.

22 yaşındaki kanat oyuncusunu satılık listesine koyan Trabzonspor, Lahtimi ile ilgili ilgilenen kulüplerle transfer görüşmelerine başlamıştı.

Trabzonspor'un gözden çıkardığı Lahtimi'ye, Süper Lig'den Ç.Rizespor, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük talip olurken, oyuncunun menajeriyle temasa geçen kulüpler henüz bir sonuç alamazken, sebebi de belli oldu.

Bu arada ülkesinden devreye giren Wydad’da, Lahtimi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için, Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Lahtimi transferinde; şu an için Wydad'ın ciddi bir mesafe kat ettiği ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

Geçen sezon 600 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Lahtimi, iyi bir kumaş olmasına rağmen, her nedense Abdullah Avcı tarafından kendisine çok fazla şans verilmemiş ve geçen sezon 10 maçta forma giyerek, değişik sürelerde görev almıştı.

Dünyanın en ünlü ve en iyi taraftar topluluklarına sahip Fas Ligi takımlarından Wydad Athletich Club ile Trabzonspor’un, transferin resmi prosedürlerini hazırlamaya başladıkları, en kısa sürede resmi açıklamanın yapılacağı ve son durumun KAP’a bildirileceği belirtildi.