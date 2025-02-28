Trabzonspor’da Lundstram küllerinden doğdu

Trabzonspor'un bu sezonki transferlerinden biri olan orta saha John Lundstram, takımdaki eksikler nedeniyle mevkisinde kendini gösteremedi. Sakatlıklar ve cezalı isimlerden dolayı zaman zaman stoper ve 6 numarada forma giyen İngiliz futbolcu, 8 numara pozisyonunda adeta küllerinden doğdu.

Çaykur Rizespor maçının ardından "Bu değişim için Şenol Güneş'e teşekkür etmeliyim. Bana detaylı bir şekilde neleri doğru, neleri yanlış yaptığımı anlattı" diyen Lundstram, usta teknik adamın dokunuşuyla 'golcü 8 numara' kimliğine büründü.

Kısa süre önce adı ayrılacak isimler arasında yer alsa da hocasının yüzünü kara çıkarmayan 31 yaşındaki orta saha, son haftalarda Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere ağları 3 kez havalandırdı. Böylelikle geçen sezon Rangers'taki performansını da şimdiden geride bıraktı.