Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın gelilmesi. O pürüz transfere engel oldu

Gelecek sezon için kadro planlamalarını sürdüren Trabzonspor, Schalke'den Mehmet Can Aydın'ı istese de Schalke ile anlaşma sağlayamadı.

Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın gelilmesi. O pürüz transfere engel oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Gelecek sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Trabzonspor, Nenad Bjelica önderliğinde sezona hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Bordo Mavililer'in Schalke'den kadrosuna katmaya çalıştığı Mehmet Can Aydın transferinde pürüz çıktı.

Genç sağ bekle büyük oranda anlaşan bordo-mavililer, Mehmet Can Aydın'ın kulübü Schalke 04 ile yaptığı son görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Transferin Alman ekibinin ekonomik taleplerinin yüksekliği nedeniyle askıya alındığı öğrenildi.

Bu bölge için özellikle yerli oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un alternatif isimlere yöneldiği ifade edildi.

Schalke altyapısından yetişen 21 yaşındaki Mehmet Can Aydın, geçen sezon Alman ekibiyle 23 resmi maça çıkmıştı.

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