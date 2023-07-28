Trabzonspor'da Mislav Orsic ameliyat oldu

Editör: Barış Atakan

Antrenman sırasında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve yapılan testler sonucu sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilen Mislav Orsic ameliyat oldu.

Bordo-mavililerden yapılan resmi açıklamada, "Takımımızın Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcumuz Orsic ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.