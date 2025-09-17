Trabzonspor'da müjdeli haber! Fatih Tekke'nin prensi geri dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da müjdeli haber! Fatih Tekke'nin prensi geri dönüyor

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin takımdaki en güvendiği isimlerden birisi olan Wagner Pina'dan sevindirici haber geldi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

FATİH TEKKE PINA'NIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Fatih Tekke’nin özellikle altını çizerek, yokluğunun oyun planını ciddi şekilde etkileyeceğini söylediği Wagner Pina’nın sakatlığıyla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

pina.jpg

SAKATLIKTAN BEKLENENDEN ERKEN DÖNÜYOR

Yeşil Burun Adalı sağ bekin beklenenden daha kısa bir süre içerisinde takım dönmesinin beklendiği ve Gaziantep FK maçında ilk 11'de forma giyme şansının yüksek olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Samsunspor maçında sakatlanan Pina'nın yaklaşık 1 sahalardan uzak kalacağı belirtilirken erken bir şekilde geri dönmesi teknik heyeti sevindirdi.

Son Haberler
Efsane komutan hakkında flaş karar!
Efsane komutan hakkında flaş karar!
Çivril’de tarihi keşif! Miryokefalon Kalesi bulundu: 849 yıllık sır çözülüyor
Kayıp kale bulundu: 849 yıllık sır çözülüyor!
Mahmut Uslu'dan flaş Ali Koç ve Sadettin Saran yorumu: Biri veren, biri alan!
Mahmut Uslu'dan flaş Ali Koç ve Sadettin Saran yorumu: Biri veren, biri alan!
Finale yükseldi! Nesrin Baş adım adım altın madalyaya ilerliyor
Finale yükseldi! Nesrin Baş adım adım altın madalyaya ilerliyor
Bakan Tekin'den öğretmen adaylarına tepki çeken sözler
Bakan Tekin'den öğretmen adaylarına tepki çeken sözler