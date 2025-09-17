Trabzonspor'da müjdeli haber! Fatih Tekke'nin prensi geri dönüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
FATİH TEKKE PINA'NIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Fatih Tekke’nin özellikle altını çizerek, yokluğunun oyun planını ciddi şekilde etkileyeceğini söylediği Wagner Pina’nın sakatlığıyla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor.
SAKATLIKTAN BEKLENENDEN ERKEN DÖNÜYOR
Yeşil Burun Adalı sağ bekin beklenenden daha kısa bir süre içerisinde takım dönmesinin beklendiği ve Gaziantep FK maçında ilk 11'de forma giyme şansının yüksek olduğu öğrenildi.
GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Samsunspor maçında sakatlanan Pina'nın yaklaşık 1 sahalardan uzak kalacağı belirtilirken erken bir şekilde geri dönmesi teknik heyeti sevindirdi.