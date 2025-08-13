Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Resmi açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Resmi açıklama geldi

Trabzonspor Anthony Nwakaeme'nin sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Kulüpten Nwakaeme'nin sakatlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

Tecrbüli oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Son Haberler
Fatih Erbakan açtı ağzını yumdu gözünü! İktidara ağır sözlerle yüklendi
Fatih Erbakan açtı ağzını yumdu gözünü! İktidara ağır sözlerle yüklendi
Sivas’ta çiftlik yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
Çiftlik yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Resmi açıklama geldi
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Resmi açıklama geldi
MHP'de beklenmedik istifa!
MHP'de beklenmedik istifa!