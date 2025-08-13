Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Resmi açıklama geldi

Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Kulüpten Nwakaeme'nin sakatlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

Tecrbüli oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.