Trabzonspor'da olağanüstü kongre. Tarihi belli oldu

Trabzonspor, delegelerine duyuru yaparak tüzük değişikliği için olağanüstü kongre yapacağını açıkladı.

Trabzonspor'da olağanüstü kongre. Tarihi belli oldu

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor’da Olağanüstü Kongre yapılacak. Tüzük değişikliği için yapılacak olan kongreye delegeler davet edildi. Bordo Mavili kulüp, delegelerine duyuru yaparak; Tüzük değişikliği için olağanüstü kongre yapacağını açıkladı.

Kulüp tüzüğünün, 405 sayılı Spor Kulüpleri Federasyonları kanuna uygun hale getirilmesi için yapılacak kongrenin, ilan edilen gündemle çoğunluk aranacak.

Çoğunluk aranacak ilk toplantının 08.09.2023 Cuma günü, saat: 12.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 16.09.2023 Cumartesi günü, saat: 10.00'da Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu Trabzon adresinde yapılacağı açıklandı.

Söz konusu kongreye aidatlarını yatırmamış durumda olan delegeler katılamayacak ve oy verme işleminde bulunamayacaklar.

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