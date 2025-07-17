Trabzonspor'da Onuachu şoku!

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Trabzonspor'da Onuachu şoku!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu Erzurum kampının ilk hazırlık maçında sakatlanarak kenara geldi.

Erzurum kampının 3'üncü gününde Araz Nahçıvan PFK ile hazırlık maçında karşılaşan Trabzonspor'da yürekler ağızlara geldi.

Karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Mustafa Eskihellaç, Batagov, Stefan Savic, Wagner Pina, Batista Mendy, Folcarelli, Okay, Nwakaeme, Zubkov, Onuachu ilk 11'yle başlayan Bordo Mavililer'de 33'üncü dakikada Onuachu rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

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Sol ayağına aldığı sert darbe sonrası rakip oyuncuya sert tepki gösteren Nijeryalı golcü kenara geldi.

Buz tedavisi uygulanan Onuachu maça devam edemedi. Onuachu'nun durumu Trabzonspor teknik heyetini endişelendirdi.

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