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Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var

Adana Demirspor'u 4-1 yenen Trabzonspor'un teknik sorumlusu Orhan Ak, "Bu maçı hem taraftarımıza hem hocamıza armağan ediyoruz." dedi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 20:06
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Trabzonspor'da Orhan Ak'tan açıklama

Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Ak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Ak, oyuna çok iyi başladıklarını ve erken golü bulduklarını belirterek, "Daha sonra rakibin 10 kişi kalması, fırsat gibi gözükürken bizi rehavete soktu. Oyun hızı ve temposunu düşürdük. Rakip de 10 kişi kalmasına rağmen etkili olmaya başladı. 2-1, 3-1'i de yakalayabilirdiler. İkinci yarı daha coşkulu hızlı oynadık. Özellikle oyuna sonradan giren hücumcu oyuncuların kalitesi devreye girince net skor elde ettik." diye konuştu.

İkinci yarı oyunun tamamen kendilerinde olduğunu ifade eden Ak, "Taraftar da desteğini yansıtmaya başlayınca istediğimiz skor aldık. Tek hedefimiz galibiyetti, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hem camia, oyuncu, bizim taraftar için güzel bir hediye oldu. Özellikle hocamızın istifasından sonra zor bir sürece girdik. Bu maçı hem taraftarımıza hem hocamıza armağan ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ak, sadece Abdullah Avcı'nın istifasının değil birçok etkenin de takımı etkilediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Başkanın istifa etmesi, kongre süreci, ciddi belirsizlik var. Oyunculara çok net şekilde yansıdı. Onun için gelecekle alakalı kaygılar olabilir. Belli hedeflerden kopmuşsunuz, onun da tedirginliği kaygısı var. Son zamanlarda kazanamamanın takım üzerinde olumsuz durumu oluşmuştu. Taraftarın inancını kaybetmesi de var. Buranın duygusu başkadır, kazanırken hızlı çıkarsınız kaybederken inişler sert olabilir. Burası büyük camia. 1-2 gün çok zorlandık. Özellikle zihinsel durumun takım üzerinde olumsuzluklarını fark ettik. Ne olursa olsun oyuncu sorumluluğunu bilmeli. Görev kutsaldır. Çıktığınızda perdenin arkasında ne yaşadığınız önemli değil seyirci için performansınızı vermelisiniz."

Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasına ilişkin de Ak, "Herkese nasip olmayan bir ayrılış gerçekleşti. Avcı sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için çok değerli spor adamı. Bu süreçte kolay değil. 2-3 sene mukavelesi vardı. Kulübün menfaati için böyle bir şey yaptı. Biz de saygıyla karşıladık." diye konuştu.

Ak, takıma 1 hafta izin verdiklerini, takımda devam edip etmeyeceği konusunda ise yönetim kurulunun gerekli açıklamayı yapacağını sözlerine ekledi.

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