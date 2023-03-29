Orhan Ak Kayserispor'a sürpriz yapacak

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonlu olan 1.83 boyundaki oyuncu Emirhan Zaman, 16 yaşındayken de Türkiye U 16 Milli Takımı’nın da formasını 2 kez giymişti.

Trabzonspor’un eski teknik direktörü Abdullah Avcı’nın da zamanında dikkatini çeken genç oyuncu Zaman, o dönemde de A Takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlamıştı.

Kulübüyle 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Zaman, Trabzonspor’un Altyapısında futbola başlamıştı.

O günden beri Trabzonspor çatısı altında futbol oynamaya devam eden ve her iki ayağını da kullanabilen Zaman’ı, Abdullah Avcı’nın bordo mavililerden ayrılığının ardından yerine bıraktığı Orhan Ak’da, Emirhan Zaman’ı yakından takip etmeye devam etti.

Bu sezonun daha başında iptal edilen Rezerv Lig’de 4, ardından U 19’ da 18 kez forma giyen, zaman zaman Süleyman Cebeci ile birlikte U 19’ un kaptan kolluğunu takan 2003 doğumlu Emirhan’ı, A Takım idmanlarına almaya devam eden Ak, genç oyuncudan beklentileri olduğunu hissettiriyor.

Bu sezon U 19 da oynadığı 18 karşılaşmada, 966 dakika sahada kalan Emirhan’ın 3 asisti var. Zaman zaman stoper, genelde ön libero dediğimiz göbekte oynayan genç oyuncunun, önümüzdeki cumartesi günü; Akyazı’ da saat 16.00’ da Yukatel Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada, 21 kişilik maç kadrosuna alınması bekleniyor.

Öte yandan; Trabzonspor’un yeni yönetimi, Yukatel Kayserispor karşılaşmasına ait olarak, kombinesi olmayıp da 90 dakikayı izlemeye gelecek olan kadın taraftarlarının alacakları maç biletlerine, onlara özel yüzde 50 indirim yaptığı açıkladı.