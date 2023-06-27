Trabzonspor'da Orsic bilmecesi. Yönetim görüşmeleri sıklaştırdı

2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlasa da diğer sezon taraftarına istenileni veremeyen Trabzonspor, Nenad Bjelica önderliğinde yeni sezona hazırlanıyor.

BİLMECE SÜRÜYOR

Bordo Mavililer, Hırvat teknik adam önderliğinde transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bjelica'nın isteği doğrultusunda Dinamo Zagreb'ten Mislav Orsic ile sona yaklaşsa da transferde soru işaretleri sürüyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hırvat basını Vecernji List'in haberine göre; Bjelica'nın önderliğinde olması beklenen transferin hala daha gerçekleşmiş olmaması dikkatleri çekti. Dinamo Zagreb, Orsic'i takımda düşünmese de Trabzonspor ile anlaşamadığı için müzakereler sürdüğü ifade edildi.

Orsic, bu sezon Hırvat ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 13 gol ve 8 de asist kaydetti.