Trabzonspor'da Orsic bilmecesi. Yönetim görüşmeleri sıklaştırdı

Trabzonspor, forvet arayışlarını sürdürüyor. Bordo Mavililer, teknik direktör Bjelica'nın isteği doğrultusunda Mislav Orsic transferi için Dinamo Zagreb ile görüşüyor. Hırvat basını ise transfer ile alakalı son gelişmeyi aktardı.

Trabzonspor'da Orsic bilmecesi. Yönetim görüşmeleri sıklaştırdı

2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlasa da diğer sezon taraftarına istenileni veremeyen Trabzonspor, Nenad Bjelica önderliğinde yeni sezona hazırlanıyor.

BİLMECE SÜRÜYOR
Bordo Mavililer, Hırvat teknik adam önderliğinde transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bjelica'nın isteği doğrultusunda Dinamo Zagreb'ten Mislav Orsic ile sona yaklaşsa da transferde soru işaretleri sürüyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Hırvat basını Vecernji List'in haberine göre; Bjelica'nın önderliğinde olması beklenen transferin hala daha gerçekleşmiş olmaması dikkatleri çekti. Dinamo Zagreb, Orsic'i takımda düşünmese de Trabzonspor ile anlaşamadığı için müzakereler sürdüğü ifade edildi.

Orsic, bu sezon Hırvat ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 13 gol ve 8 de asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Beşiktaş Mehmet Büyükekşi'ye meydan okudu Spor
Beşiktaş Mehmet Büyükekşi'ye meydan okudu
Kanser bayram tatili bekler mi? Nöroblastom hastası çocukların tedavileri yarım kaldı Yazarlar
Kanser bayram tatili bekler mi? Nöroblastom hastası çocukların tedavileri yarım kaldı
İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı Güncel
İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı
Diyarbakır'da huzur asayiş uygulaması: 21 tutuklama Güncel
Diyarbakır'da huzur asayiş uygulaması: 21 tutuklama
Volkan Demirel transferi sosyal medyadan duyurdu. Görkem Sağlam Hatayspor'da Spor
Volkan Demirel transferi sosyal medyadan duyurdu. Görkem Sağlam Hatayspor'da
26 yıl hapisle aranıyordu: Kimlik kontrolünde yakalandı Güncel
26 yıl hapisle aranıyordu: Kimlik kontrolünde yakalandı
Birleşmiş Milletler'den korkutan uyuşturucu raporu Güncel
Birleşmiş Milletler'den korkutan uyuşturucu raporu