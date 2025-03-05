Trabzonspor’da ortalığı karıştıracak Şenol Güneş iddiası: Deplasman kabusu sürüyor

Sezona büyük hayal kırıklığı ile başlayan Trabzonspor iç sahada çıkış yakalasa da deplasmanda kabusu yaşıyor. Bordo mavililer teknik direktörlüğe Şenol Güneş’in gelmesi ve ara transfer hamlelerine rağmen Trabzon dışında çıktığı 12 maçta galibiyet alamadı.

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı.



Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.



Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

TRABZONSPOR MAÇ SONLARINDA 14 PUAN KAYBETTİ

Öte yandan Trabzonspor’un maçların son bölümündeki düşüşü de deplasman performansı kadar dikkat çekiyor. Bordo mavililer maçların uzatma anlarında kalesinde gördüğü goller nedeniyle 14 puan kaybetti. Bordo mavililer bu alanda Eyüpspor, Sivasspor ve Kayserispor ile birlikte en kötü dört takım arasında yer alıyor.

Trabzonspor maçların uzatma anlarında yediği goller nedeniyle 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 14 puan kaybetti. Bordo mavililer, uzatmalarda kalesinde 5 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ TRABZONSPOR’DAN AYRILACAK MI?

Trabzonspor’un inişli çıkışlı performansı sonrası eleştiri oklarının yöneldiği isimlerin başında Teknik Direktör Şenol Güneş yer alıyor. Abdullah Avcı’nın ayrılığı sonrası beşinci defa Trabzonspor’un başına geçen tecrübeli teknik adamın takımı toparlamakta büyük sorun yaşadığı belirtiliyor. Gelen yorumlarda sezon başında kurulan kadronun Güneş’in oyun sistemine hiç uymadığı vurgulanırken bazı kaynaklar tecrübeli teknik adamın ayrılık ihtimalini gündeme getirdi. Güneş’in sezon sonu ayrılabileceği iddia ediliyor.

Trabzonspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Şenol Güneş, bordo mavililerde yıllık 50 milyon lira kazanıyor. Güneş’in yüksek maaşı ve takımın istikrarsız performansının Güneş’in geleceğinin belirsiz hale gelmesine neden oluyor.

Bordo mavililer Süper Lig’de Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Hatayspor maçında 3 puan mücadelesi verecek.