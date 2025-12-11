Trabzonspor’ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai, Avrupa devlerinin transfer gündemine oturmuş durumda.

AVRUPA'NIN 3 DEV KULÜBÜ YAKINDAN İLGİLENİYOR

Bordo-mavililerin sezon başında Bastia’dan 5.5 milyon euroya kadrosuna kattığı genç futbolcunun performansı, üç büyük kulübün dikkatini çekti.

Team Talk’ın haberine göre; bu sezon 9 maçta görev alıp 1 gol ve 2 asistlik katkı yapan Oulai için Manchester City, Manchester United ve Bayern Münih devrede.

MANCHESTER CITY UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR

City’nin eylül ayından bu yana oyuncuyu düzenli olarak scout ekibine izlettiği, ardından Bayern ve United’ın da yarışa dahil olduğu aktarıldı. Haberde, üç kulübün de Oulai’yi Avrupa’nın en önemli genç yetenek hedeflerinden biri olarak değerlendirdiği vurgulandı.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO OLARAK BELİRLENDİ

Trabzonspor cephesi ise aceleci görünmüyor. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fildişi Sahilli futbolcu için bordo-mavililerin 40 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği iddia edildi.

TRABZONSPOR ARA DÖNEMDE SATMAK İSTEMİYOR

Ara transfer dönemi yaklaşırken söylentilerin artması beklense de Trabzonspor yönetiminin sezon ortasında oyuncusunu satma niyetinde olmadığı belirtildi.

'OULAI GELECEK SEZON SÜPER LİG'DE OLMAYACAK'

Haberde ayrıca iddialı bir ifade kullanılarak şu yorum yapıldı:

“Kesin olan bir şey var: Oulai gelecek yıl bu zamanlarda Türkiye Süper Ligi’nde oynamayacak. Tek soru, bu yarışta hangi Avrupa devinin kazanacağı.”