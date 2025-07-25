Trabzonspor'da Ozan Tufan'a sürpriz talip! Bavulunu topluyor

Geçen yaz Hull City’den 2 milyon euro bonservisle Trabzonspor’a transfer olan Ozan Tufan için Rusya’dan sürpriz bir talip çıktı.

LOKOMOTIV MOSKOVA OZAN TUFAN'I İSTİYOR

Lokomotiv Moskova, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Rus ekibinin, Ozan Tufan’ın tüm maaşını karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin ise bu transferde maddi bir beklentisi bulunuyor.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLİYORDU

26 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Ozan Tufan, Trabzonspor’da istikrarlı bir ilk 11 oyuncusu olamadı. Performansı sık sık eleştirilirken, oyuncunun ayrılığı gündeme geldi.

TRABZONSPOR TEKLİFE AÇIK

Deneyimli orta saha oyuncusunun Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Lokomotiv Moskova’nın yapacağı resmi teklifin, bordo-mavili yönetim tarafından değerlendirileceği öğrenildi.