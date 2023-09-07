Trabzonspor'da Pepe ve Paulson son çizgide

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala hız kazanan Trabzonspor Nicolas Pepe ve Paulson'u kadrosuna katarak transfer dönemini noktalayacak.

Trabzonspor'da Pepe ve Paulson son çizgide

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Bordo Mavililer, Batista Mendy sonrasında yeni bir hücum oyuncusu ve bir de santrafor takıma katarak, transferi kapatacak.

Arsenal forması giyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe konusunda, iş ciddi noktalara yaklaştı.

Fransız basının spor gazetelerinden, L’Equipe’de yer alan habere göre; Trabzonspor, İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncu ile görüşmelere başladığını yazdı.

Anlaşma sağlanması halinde, oyuncunun tek yıllığına bordo mavili formayı kiralık olarak giyeceği kaydedildi.

Topçular lakaplı Arsenal takımı kariyerinde; 111 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Pepe, 27 gol ve 20 asistlik performans sergilemişti. Oyuncunun, İngiliz devi ile bir yıllık daha sözleşmesi kaldı.

Bu arada, Fildişi Sahili kökenli Fransız oyuncunun, bordo mavililere transferinde, kulübünden bedelsiz ayrılması halinde, bonservisi ile beraber gerçekleşme ihtimalinin de var olduğu öğrenildi.

Pepe, bir ara Fransa’nın LOSC Lille ekibinde de forma giymişti.

PAUL ONUACHU SON ÇİZGİDE!

Öte yandan, Karadeniz ekibi santrafor konusunda Nijeryalı Paul Onuachu ile görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Bir ara 3,5 sezon Belçika’da Genk’in formasını giyen 29 yaşındaki siyahi oyuncu, bu forma altına çıktığı 135 karşılaşma da oldukça iyi bir gol sayısına ulaşmış. 85 gole imza atmıştı.

Geçtiğimiz ocak ayında 18 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Southampton’a transfer olmuştu.

Tam 2 metre boyundaki kule santrafor, Championship Ligi’nde oynanan ilk 5 hafta karşılaşmasında ise sadece bir kez forma giymiş. O da EFL Cup’da, yani lig kupasın maçında oynamış.

Nijerya-Owerri doğumlu santrafor, Danimarka’nın FC Midtjylland Kulübü’nde de forma giymişti.

Bu transferin gerçekleşme ihtimali çok yüksek olarak görülüyor.

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