Trabzonspor'da Petkoviç'e karşı Daku resti

Hırvatistan’ın en üst ligi olan Super Sport 1. HN’ takımlarından NK Osijek’in oyuncusu olan Mirlind Daku, Trabzonspor’un santrforda -B- planı için devreye sokuldu.

Trabzonspor'da Petkoviç'e karşı Daku resti

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ
Son 16 sezondur aynı ligde mücadele eden NK Osijek’in 25 yaşındaki oyuncusu, GNK Dinamo Zagrebli santrafor Bruno Petkoviç transferinin olma ihtimalinin azalması nedeniyle, Bordo Mavililer’in radarına girmesine sebep oldu.
Bruno Petkoviç transferinde; rakamlarda ciddi esnemeler yapmayan karşı tarafın bu tutumu devam edince, Trabzonspor aynı ligdeki bir başka santrafor kartını masaya sürdü.
Gjilan doğumlu 1,92 boyundaki Kosovalı oyuncunun, A Milli Takımı'nın forması altında da 5 golde imzası bulunuyor.
750 Bin Euro bonservis bedeli olan oyuncunun, sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonu sona ermesi nedeniyle, NK Osijek Kulübü yöneticileri de; oyuncunun menajerlik şirketi Select Sports ve Trabzonspor’un transferdeki yetkili isimleriyle bugün-yarın masaya oturabilir.
Nenad Bjelica’nın eski oyuncularından olan Daku, güçlü fiziğiyle rakip defansı zor anlara sokarken, bu oyuncunun şartları Karadeniz ekibine uyarsa transfer görüşmeleri çok ciddi aşamaya gelebilir.
Bu sezon 37 maça çıkan Mirlind Daku, 22 gol gibi yüksek bir rakama ulaşırken, sadece 2 asist yapabilmişti.
Mirlind Daku için, adını vermek istemeyen Trabzonspor’un bir yöneticisi Yeniçağ’a: ‘’Netleşmeyen transferler konusunda şimdilik açıklama yapmamız, her açıdan sıkıntı olabiliyor. Kulübümüzün bütçesini aşamayız.’’ İfadesine yer verdi.

STANDARD LİEGELİ CİHAN
Bordo Mavili Kulüp, bu arada Belçika’nın Standard Liege takımında forma giyen 18 yaşındaki Trabzonlu oyuncu Cihan Çanak için de, kulübüne bu oyuncuyu kiralamak adına bir yoklama çektiği ileri sürüldü. Standart Liege, genç oyuncuyla daha yeni sözleşme uzattığı için gelecek tekliflere, şimdilik uzak olduğunu duyurdu.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
“18 kilo altınım var” demişti! Kobra Murat kaç kurban kestiğini açıkladı Magazin
“18 kilo altınım var” demişti! Kobra Murat kaç kurban kestiğini açıkladı
Kurban kolilerinden çıkanlarla şaşkına çevirdi: 3 ton 800 kilo imha edildi Güncel
Kurban kolilerinden çıkanlarla şaşkına çevirdi: 3 ton 800 kilo imha edildi
Belediye 29 yıl sonra fark etti. Hemen yıkım kararı çıkardılar Güncel
Belediye 29 yıl sonra fark etti. Hemen yıkım kararı çıkardılar
MSB duyurdu: Yunanistan ve Suriye sınırında 3 terörist yakalandı Güncel
MSB duyurdu: Yunanistan ve Suriye sınırında 3 terörist yakalandı
Rüyada marul görmek neye işaret? Rüyada marul görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada marul görmek neye işaret? Rüyada marul görmek ne demek?
Menemenspor teknik direktörlük görevine Cenk Laleci getirildi Spor
Menemenspor teknik direktörlük görevine Cenk Laleci getirildi
Cübbeli sarıklı adam üstü açık son model aracıyla gününü gün etti. Vatandaşa şükür tavsiye eden hızlı ve takkeli Güncel
Cübbeli sarıklı adam üstü açık son model aracıyla gününü gün etti. Vatandaşa şükür tavsiye eden hızlı ve takkeli