Trabzonspor'da Petkoviç'e karşı Daku resti

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Son 16 sezondur aynı ligde mücadele eden NK Osijek’in 25 yaşındaki oyuncusu, GNK Dinamo Zagrebli santrafor Bruno Petkoviç transferinin olma ihtimalinin azalması nedeniyle, Bordo Mavililer’in radarına girmesine sebep oldu.

Bruno Petkoviç transferinde; rakamlarda ciddi esnemeler yapmayan karşı tarafın bu tutumu devam edince, Trabzonspor aynı ligdeki bir başka santrafor kartını masaya sürdü.

Gjilan doğumlu 1,92 boyundaki Kosovalı oyuncunun, A Milli Takımı'nın forması altında da 5 golde imzası bulunuyor.

750 Bin Euro bonservis bedeli olan oyuncunun, sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonu sona ermesi nedeniyle, NK Osijek Kulübü yöneticileri de; oyuncunun menajerlik şirketi Select Sports ve Trabzonspor’un transferdeki yetkili isimleriyle bugün-yarın masaya oturabilir.

Nenad Bjelica’nın eski oyuncularından olan Daku, güçlü fiziğiyle rakip defansı zor anlara sokarken, bu oyuncunun şartları Karadeniz ekibine uyarsa transfer görüşmeleri çok ciddi aşamaya gelebilir.

Bu sezon 37 maça çıkan Mirlind Daku, 22 gol gibi yüksek bir rakama ulaşırken, sadece 2 asist yapabilmişti.

Mirlind Daku için, adını vermek istemeyen Trabzonspor’un bir yöneticisi Yeniçağ’a: ‘’Netleşmeyen transferler konusunda şimdilik açıklama yapmamız, her açıdan sıkıntı olabiliyor. Kulübümüzün bütçesini aşamayız.’’ İfadesine yer verdi.

STANDARD LİEGELİ CİHAN

Bordo Mavili Kulüp, bu arada Belçika’nın Standard Liege takımında forma giyen 18 yaşındaki Trabzonlu oyuncu Cihan Çanak için de, kulübüne bu oyuncuyu kiralamak adına bir yoklama çektiği ileri sürüldü. Standart Liege, genç oyuncuyla daha yeni sözleşme uzattığı için gelecek tekliflere, şimdilik uzak olduğunu duyurdu.