Trabzonspor’da rota Batista Mendy

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Galatasaray önünde 2-0’lık bir mağlubiyet alan ve bir futbolcusu sakatlar kervanına katılan Trabzonspor’da, yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kulübün borçlarını ödemeye ve ödenecek hale getirmeye çalışıyor.

Bordo Mavili yönetim, sponsorluk çalışmalarını da sürdüren ve bu hafta sonu kendi evinde komşusu Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın öncesinde; takımın eksik noktalarına bir an önce takviye yapılmaya çalışılırken, bu noktada orta saha için en önemli adaylarından biri de, Angers SCO forması giyen Batista Mendy olduğu ve rotanın bu oyuncuya çevrildiği öğrenildi.

Bir süredir bu transfer görüşmelerini sessiz sürdürse de, spor kamuoyunca duyulan Trabzonspor'un, bu pazarlıklarda son olarak 2,5-3 milyon Euro'ya çıktığı ve teklifini Fransız kulübüne ilettiği ileri sürüldü. Kısa sürede bu transferi sonuçlandırmak isteyen Bordo Mavi’nin kurmaylarının, oyuncunun yaşının genç olması ve gelecek vaat etmesi de ilgisini çeken faktörlerin arasında yer alıyor.

23 yaşındaki 1,90’lık ön libero Mendy, defansif orta saha olarak da görev yaparken özellikle mücadelesi, enerjisi ve fizik gücüyle öne çıktığı biliniyor.

2000'de Fransa'da, Saint-Nazaire’de dünyaya gelen Batista Mendy, Gine asıllı bir oyuncu ve Fransa Ligue 2 ekiplerinden Angers forması giyiyor. Sağ ayağını daha etkin olarak kullanan Mendy'nin takımıyla olan sözleşmesi ise 2024 haziran ayında sona erecek olması nedeniyle, Angers cephesinin de transfere sıcak baktığı ve ne alırsak kardır mantığı yürüttüğü sanılıyor.

Genç futbolcu kariyerine Nantes'in altyapısında yetişip A takıma yükselerek başlamış, 2021 yılında bedelsiz olarak Angers'a transfer olmuştu. Toplamda 118 maça çıkıp sadece 1 gol, 1 asist üretmiş, Geçen sezon takımıyla 39 maça çıkmış ve 3 bin 161 dakika sahada kalmıştı.

Mendy, Fransa A milli takımı hariç, alt yaşın tüm kategorilerinde de milli forma 24 kez giyerek, 1 gol kaydedebilmişti.

Öte yandan Trabzonspor camiası ise, çok yüksek ödeme bedeli nedeniyle İspanya La liga ekibi Cadiz FC’ye, kiralık olarak satın alma opsiyonlu gitmesine izin verilen Maxi Gomez’in yerine, bu takımın bu saatten sonra sadece tek bir santraforun haricinde, hiçbir oyuncu almamasını ve artık transfer yapmasının kulübe zarardan başka bir şey getirmeyeceğini söylüyor ve iddia ediyor.