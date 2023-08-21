Trabzonspor’da rota Batista Mendy

Rizespor maçı öncesi takımın eksik noktalarına takviye yapmak isteyen Trabzonspor orta saha transferi için Angers forması giyen Batista Mendy'e talip oldu.

Trabzonspor’da rota Batista Mendy

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Galatasaray önünde 2-0’lık bir mağlubiyet alan ve bir futbolcusu sakatlar kervanına katılan Trabzonspor’da, yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kulübün borçlarını ödemeye ve ödenecek hale getirmeye çalışıyor.

Bordo Mavili yönetim, sponsorluk çalışmalarını da sürdüren ve bu hafta sonu kendi evinde komşusu Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın öncesinde; takımın eksik noktalarına bir an önce takviye yapılmaya çalışılırken, bu noktada orta saha için en önemli adaylarından biri de, Angers SCO forması giyen Batista Mendy olduğu ve rotanın bu oyuncuya çevrildiği öğrenildi.

Bir süredir bu transfer görüşmelerini sessiz sürdürse de, spor kamuoyunca duyulan Trabzonspor'un, bu pazarlıklarda son olarak 2,5-3 milyon Euro'ya çıktığı ve teklifini Fransız kulübüne ilettiği ileri sürüldü. Kısa sürede bu transferi sonuçlandırmak isteyen Bordo Mavi’nin kurmaylarının, oyuncunun yaşının genç olması ve gelecek vaat etmesi de ilgisini çeken faktörlerin arasında yer alıyor.

23 yaşındaki 1,90’lık ön libero Mendy, defansif orta saha olarak da görev yaparken özellikle mücadelesi, enerjisi ve fizik gücüyle öne çıktığı biliniyor.

2000'de Fransa'da, Saint-Nazaire’de dünyaya gelen Batista Mendy, Gine asıllı bir oyuncu ve Fransa Ligue 2 ekiplerinden Angers forması giyiyor. Sağ ayağını daha etkin olarak kullanan Mendy'nin takımıyla olan sözleşmesi ise 2024 haziran ayında sona erecek olması nedeniyle, Angers cephesinin de transfere sıcak baktığı ve ne alırsak kardır mantığı yürüttüğü sanılıyor.

Genç futbolcu kariyerine Nantes'in altyapısında yetişip A takıma yükselerek başlamış, 2021 yılında bedelsiz olarak Angers'a transfer olmuştu. Toplamda 118 maça çıkıp sadece 1 gol, 1 asist üretmiş, Geçen sezon takımıyla 39 maça çıkmış ve 3 bin 161 dakika sahada kalmıştı.

Mendy, Fransa A milli takımı hariç, alt yaşın tüm kategorilerinde de milli forma 24 kez giyerek, 1 gol kaydedebilmişti.

Öte yandan Trabzonspor camiası ise, çok yüksek ödeme bedeli nedeniyle İspanya La liga ekibi Cadiz FC’ye, kiralık olarak satın alma opsiyonlu gitmesine izin verilen Maxi Gomez’in yerine, bu takımın bu saatten sonra sadece tek bir santraforun haricinde, hiçbir oyuncu almamasını ve artık transfer yapmasının kulübe zarardan başka bir şey getirmeyeceğini söylüyor ve iddia ediyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Son Haberler
Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı Güncel
Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Hatay'da kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı Güncel
Hatay'da kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı Dünya
Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı
Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmek neye işaret?
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti Dünya
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü Güncel
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın Güncel
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın