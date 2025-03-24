Trabzonspor’da sakatlık krizi: Fatih Tekke çareyi bir oyuncuda buldu

Trabzonspor, milli ara sonrası Süper Lig’de cumartesi günü Göztepe’yi konuk edecek. Bordo mavililer Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçta Başakşehir’i deplasmanda mağlup etmesi sonrası yükselen moraller savunmada sakat oyuncuların fazla olması nedeniyle bozuldu.

Savic ve Hüseyin’in sakatlıkları devam ederken Bagatov’un da milli takımda sakatlanması sonrası stoperde kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Trabzonspor’da Lundstram’ın Göztepe’ye karşı oynamasına kesin gözüyle bakılırken Teknik Direktör Fatih Tekke’nin savunmada oynatacağı diğer oyuncu belli oldu. Tecrübeli teknik adam sezon başında kadroya katılan oyunculardan Serdar Saatçı’ya şans verecek.

Serdar Saatçı, Trabzonspor’un geçen hafta Başakşehir’i 3-0 mağlup ettiği maçta son yarım saatte şans bulurken iyi bir görüntü vermişti.

Sezon başında Braga’dan transfer edilen Serdar Saatçı, bordo mavili forma ile 10 maça çıktı.