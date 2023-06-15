Trabzonspor'da Satka harekatı. Hamsik'in önerisiyle yönetim harekete geçti

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezon çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bordo- Mavili ekip, aradığı stoper adayını Polonya Ligi'nde buldu.

İBRE SATKA'YA DÖNDÜ

Bu bölge için önceliği Djiku'ya veren Bordo Mavililer, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine diğer adaylara yöneldi. Joaquin Fernandez ve Mujakic gibi isimleri de takibini sürdüren Trabzonspor'da ibre Lubomir Satka'dan yana döndü.

SON KARAR BJELİCA'NIN

Lech Poznan ile sözleşmesi sona eren Slovak savunmacı için kurulan temasların olumlu ilerlediği ve tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Marek Hamsik'in de olumlu görüş bildirdiği Satka için son kararı, teknik direktör Nenad Bjelica verecek. Lubomir Satka, Lech Poznan formasıyla toplamda 113 maça çıkıp 5 gol atıp 4 de asist yaptı.