Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
SAVIC BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR
Galatasaray ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Stefan Savic’in de takımla birlikte çalışmalara katılması dikkat çekti.
Kaptan Savic’in, Beşiktaş derbisinde forma giymek istediğini özel olarak teknik ekibe ilettiği öğrenildi. Tecrübeli savunmacının, derbide sahada olup takıma liderlik edebilmek adına çalışmalarını yüksek tempoda sürdürdüğü ifade edildi.
TRABZONSPOR DERBİ HAZIRLIKLARINI YARIN TAMAMLAYACAK
Trabzonspor, yarın yapacağı son antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.