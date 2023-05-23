Trabzonspor'da savunma hattına bir yıldız adayı: Alexander Djiku

Trabzonspor yönetimi, yeni sezon için kolları sıvadı. Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'ta forma giyen Alexander Djiku'yu Karadeniz temsilcisi, listesine aldı.

Trabzonspor'da savunma hattına bir yıldız adayı: Alexander Djiku

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Uzun bir aradan sonra, nihayet Trabzonspor gibi futbol oynayan Bordo- Mavililer; Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek iyi futbol konusunda şeytanın bacağını nihayet kırdı.

Mahmood Trezeguet'in, hatt-trick yaptığı karşılaşmada tribünlere gelmeyip ekran başını tercih eden kentteki Trabzonspor taraftarları, bu maça gitmemenin pişmanlığını, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında gizleyemediler.

Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da Akyazı stadyumunun isim sponsorluğu için Turkcell ile olan görüşmelerini sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de 6. sıraya yükselen Trabzonspor, Teknik Direktörü Nenad Bjelica ile birlikte gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken, Bordo- Mavililerin hedefinde başından beri Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic yer alıyor.

Bu arada Fransa Ligue 1'de top koşturan dünyaca tanınmış savunma oyuncusu Alexander Djiku içinde harekete geçen Trabzonspor, takımdan ayrılması beklenen Denswil'in yerine Djiku'yu düşünüyor.

Fransa Ligue 1'de Strasbourg'da savunma hattında yer alan yıldız oyuncu Djiku için teklif vermeyi gündemine aldı.

Abdullah Avcı döneminde de kadroya dahil edilmesi planlanan Djiku, Strasbourg forması ile bu sezon 31 maça çıktı. 28 yaşındaki Djiku, 2680 dakika sahada kalırken 1 gol ve 1 asist ile skora katkı sağladı.

Gana milli takım oyuncusu olan Djiku'nun bonservis bedelini aşağıya çekmek isteyen Bordo Mavili kulüp, bunu gerçekleştirebilirse Ganalı oyuncunun bu sezonki ilk dış transfer olma ihtimali artacak.

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