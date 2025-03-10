Şenol Güneş antrenmanda yer aldı mı?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şenol Güneş antrenmanda yer aldı mı?

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

ŞENOL GÜNEŞ ANTRENMANA ÇIKMADI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Şenol Güneş, takımın başında yer almadı.
Tecrübeli teknik adam, bugün tesislerde Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir görüşme yaptı. Bordo-mavili kulübün, Şenol Güneş'in durumuyla ilgili önümüzdeki saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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