Şenol Güneş antrenmanda yer aldı mı?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

ŞENOL GÜNEŞ ANTRENMANA ÇIKMADI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Şenol Güneş, takımın başında yer almadı.

Tecrübeli teknik adam, bugün tesislerde Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir görüşme yaptı. Bordo-mavili kulübün, Şenol Güneş'in durumuyla ilgili önümüzdeki saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.