Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi

Alınan kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor teknik direktör arayışında sona geldi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE BİR ARAYA GELDİ

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan bugün öğlen saatlerinde teknik direktör Şenol Güneş ile bir toplantı yaptı.

ANLAŞMA TAMAM

Yapılan toplantının olumlu geçtiği kaydedilirken taraflar prensipte anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerin önümüzdeki saatlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

72 yaşındaki teknik adam Trabzonspor'un başındaki ilk sınavını milli aranın ardından eski kulübü Beşiktaş karşısında verecek.

TRABZONSPOR EFSANESİ

Futbolculuk kariyerinde 1972-1987 yılları boyunca Trabzonspor forması giyen Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde de daha önce 4 kez bordo-mavililerin başında bulunmuştu.