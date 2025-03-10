Trabzonspor'da Şenol Güneş gelişmesi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Şenol Güneş gelişmesi!

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sonlandırılırken tecrübeli isme önce sportif direktörlük ardından futbol direktörlüğü görevi teklif edildi.

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sonlandırılırken tecrübeli isme önce sportif direktörlük ardından futbol direktörlüğü görevi teklif edildi. Yapılan görüşme yaklaşık 4 saat sürerken Şenol Güneş'in bu akşamki antrenmanda takımın başında olmayacağı bildirildi.

Antrenmana yardımcı hocalar Hüseyin Çimşir ile Şeref Çiçek çıkacak. Şenol Güneş'in sportif direktörlüğü kabul etmediği, futbol direktörlüğü görevini kabul edip etmeyeceği ise 1-2 saat içinde belli olacağı belirtildi.

Gelen iddialara göre ise teknik direktörlük görevi için ilk hedef Trabzonspor'un eski futbolcusu Fatih Tekke.

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