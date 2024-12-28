Trabzonspor’da sevindiren gelişme. Sakatlıklarla boğuşan Savic dönüyor

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Trabzonspor’da sevindiren gelişme. Sakatlıklarla boğuşan Savic dönüyor

Trabzonspor’a haftalardır sakatlıklarla boğuşan Savic’ten sevindiren haber geldi. Tecrübeli savunmacı sahalara döneye hazırlanıyor.

Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı. Sezon başında, her sezon için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan Karadağlı stoper, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu. 3 lig maçında 149 dakika görev yaptı.

SAHALARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Bordo mavililere tecrübeli savunmacıdan sevindiren haber geldi. Tecrübeli stoper, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Savic, Ekim 2024'te Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Karadağlı yıldız, Süper Lig ve Avrupa'da toplamda 6 maçta forma giyebildi.

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