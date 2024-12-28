Trabzonspor’da sevindiren gelişme. Sakatlıklarla boğuşan Savic dönüyor

Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı. Sezon başında, her sezon için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan Karadağlı stoper, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu. 3 lig maçında 149 dakika görev yaptı.

SAHALARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Bordo mavililere tecrübeli savunmacıdan sevindiren haber geldi. Tecrübeli stoper, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Savic, Ekim 2024'te Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Karadağlı yıldız, Süper Lig ve Avrupa'da toplamda 6 maçta forma giyebildi.