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Dorukhan Toköz'den kötü haber. Dönüşü uzadı

Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi. Bordo mavililerin sezon başında sakatlandığı milli yıldızının tedavi süresi 1,5 ay daha uzadı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 14:51
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Trabzonspor'da sezon başında sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'ün tedavisi 1,5 ay uzadı

Dorukhan Toköz'den kötü haber. Dönüşü uzadı
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor 'da Dorukhan Toköz ilk yarının bitmesine az bir süre kala sakatlandı.
Bordo-Mavililer'in milli oyuncusu Dorukhan Toköz ters düştü ve acılar içinde yerde kaldı.

Tecrübeli oyuncunun yanına giden ilk isimler takım arkadaşları Muhammet Taha Tepe ve Abdülkadir Ömür olurken, iki isim de Dorukhan'ın durumunu görünce kenara değişiklik işareti yaptı. Tecrübeli futbolcu sedye ile oyundan çıkarken acı çektiği her halinden belli oluyordu.

BİR KÖTÜ HABER DAHA GELDİ
Trabzonspor’da sezon başında sakatlanan Dorukhan Toköz’den bordo - mavilileri hüsrana uğratan bir haber geldi. Trabzonspor 'da sol diz ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, tedavi sürecinin hızlı ilerlemesine rağmen beklenmedik bir olayla karşılaştı. Bordo Mavililerin yıldız oyuncusunun ameliyat edildiği sol dizi enfeksiyon kaptı.

TEDAVİ SÜRECİ UZADI
Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan Toköz’ün, enfeksiyon kapan yeri temizlendi ve oyuncunun dönüş süresi yaklaşık 1.5 ay daha uzadı.

Hatırlanacağı üzere Bordo - Mavililerde daha önce Serkan Asan da aynı sorunu yaşamış ve tekrar bıçak altına yatmıştı.

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