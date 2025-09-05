Trabzonspor'da şok sakatlık! Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor, Samsunspor'la oynanan maçta sakatlık yaşayan Wagner Pina'nın sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı. 22 yaşındaki futbolcunun en az iki hafta forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Wagner Pina’nın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Futbol A Takımımızın, Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Wagner Pina’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

