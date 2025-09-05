Trabzonspor'da şok sakatlık! Fenerbahçe maçında yok

Kaynak: AA
Trabzonspor'da şok sakatlık! Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği sağ bek Wagner Pina, Samsunspor karşılaşmasında sakatlandı. Sol uyluk arka adalesindeki kaslarda yırtık bulunan Yeşil Burunlu futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Samsunspor'la oynanan maçta sakatlık yaşayan Wagner Pina'nın sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı. 22 yaşındaki futbolcunun en az iki hafta forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Wagner Pina’nın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Futbol A Takımımızın, Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Wagner Pina’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Son Haberler
Türkiye - İspanya maçına üst düzey hakem
Türkiye - İspanya maçına üst düzey hakem
Borsa günün ilk yarısında geriledi (5 Eylül 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Trabzonspor'da şok sakatlık! Fenerbahçe maçında yok
Trabzonspor'da şok sakatlık! Fenerbahçe maçında yok
Sarıyer’de kanlı final! Üniversiteye girerek son görüntüler ortaya çıktı
Sarıyer’de kanlı final! Üniversiteye girerek son görüntüler ortaya çıktı
Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu!
Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu!