Trabzonspor’da soyunma odası karıştı. Uğurcan’dan flaş sözler

Süper Lig’e üst üste beraberliklerle başlayan ve sadece 2 galibiyeti olan Trabzonspor, deplasmanda Göztepe’ye karşı büyük şok yaşadı. Bordo mavililer, 10 kişi kalan rakibine karşı sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor’un özellikle ilk yarıdaki kötü oyunu taraftarları isyan ettirdi. Bordo mavililer ilk 45 dakikayı 0 gol beklentisi ile kapatırken bu sürede kaleye şut bile çekemedi ve hiç köşe vuruşu kullanamadı.

Fanatik’te yer alan habere göre, maçın son dakikalarında gelen golle yıkılan bordo mavililerde soyunma odasının karıştığı öğrenildi. Oyuncuların maç sonu çok sinirlendiği ve aralarında tartıştığı belirtiliyor.

UĞURCAN’DAN TAKIMA ELEŞTİRİ

Trabzonspor’da maçın tek iyi ismi olan ve farkı önleyen Uğurcan Çakır’ın maç sonundaki açıklamaları da takım içinde yaşanan sıkıntıları doğrular gibiydi. Kaptan “Göztepe kırmızı kart gördükten sonra sanki biz 1 kişi eksik gibiydik. Herkes saklanmaya, kaçak oynamaya başladı. Bizim adımıza utanç duyuyorum. Herkes kendini sorgulamalı” sözleriyle tepkisini göstermişti.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN KADRO DIŞI MESAJI

Teknik direktör Şenol Güneş ise kadro dışı mesajı verdi. Güneş, maçın büyük bir hayal kırıklığı olduğunu vurgulayarak, “Bir şekilde düzelteceğiz. Bunu çözmek için bazı kararlar almamız gerekebilir. Hakikaten hem üzgünüm hem de kendime kızgınım. Alacağımız kararlar başarıyı getirmek için olacak” dedi. Tecrübeli teknik adamın radikal kararlar alması bekleniyor.