Trabzonspor’da stadyumun yeni adı belli gibi!

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Kulüp içerisinden sızan bilgilere göre birkaç aydır, Akyazı Stadyumu’nun yeni isim sponsorluğu için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor yönetiminin, stat isim sponsorluğunda büyük aşama kaydettiği ve imzanın yakın olduğu bildirildi.

Önce, adı Katar’a ait özel bir banka ile anılan, ardından başka bir telefon operatörüyle adı geçen sponsorluk konusu, sonunda Türk Telekom’da son buluyor.

Trabzonspor, uzun süredir stadyum isim sponsorluğu için görüşmeler yapıyordu. En son Medical Park Stadyumu adı altında, 5 sezondur bu sahada oynayan ve bir de şampiyonluk yaşayan Bordo-Mavili takımın, stat sponsorunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyordu.

Yarın akşam Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, Türk Telekom ile 3 yıllık 10'ar milyon Euro'dan, 30 milyon Euro'ya (645 milyon Türk Lirası) anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bu arada; kesin rakam hakkında henüz net bir bilgi de açıklanmadı.