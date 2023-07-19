Trabzonspor'da transfer. Açıklama an meselesi

Trabzonspor, 23 yaşındaki Hırvat 10 numara Tonio Teklic transferinde sona yaklaştı.

Trabzonspor'da transfer. Açıklama an meselesi

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, Teklic konusunda büyük mesafe kat etti.

Hırvatistan ekibi Varazdin ile yapılan görüşmelerin son detaylarında da herhangi bir sorun çıkmaması durumunda transferin TRT Spor'un haberine göre resmiyet kazanması bekleniyor.

Tonio Teklic, orta sahanın merkezinde 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapabiliyor.

Geçen sezon Varazdin ile 34 maça çıkan Teklic, 9 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.


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