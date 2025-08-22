Trabzonspor'da transfere fren

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona ikide iki yaparak başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bordo mavililerde son olarak orta saha için bonservisi Fransız devi PSG'de olan Portekizli yıldız Renato Sanches'in ismi gündeme geldi.

Görüşmelerde önemli mesafe kat eden Trabzonspor'un transferi askıya aldığı öğrenildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre bordo mavililer, gelen sağlık raporlarının olumsuz olması nedeniyle transferde frene bastı.

Trabzonspor, Renato Sanches ve Temsilcisiyle yaptığı görüşmeleri, oyuncunun sakatlık geçmişi ve gelen sağlık raporlarının olumsuz olması sebebiyle askıya aldı. https://t.co/pNw61kDaQr — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 22, 2025

28 yaşındaki oyuncunun Yunanistan ekibi Panathinaikos ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak tamamlayan Sanches, 21 maçta 1 gol kaydetti. PSG’ye 2022/23 sezonunda Lille’den katılan tecrübeli orta saha, üç sezondur Fransız ekibinde forma giyiyor.