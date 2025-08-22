Trabzonspor'da transfere fren

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Portekizli Renato Sanches için sağlık raporlarının olumsuz geldiği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona ikide iki yaparak başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bordo mavililerde son olarak orta saha için bonservisi Fransız devi PSG'de olan Portekizli yıldız Renato Sanches'in ismi gündeme geldi.

Görüşmelerde önemli mesafe kat eden Trabzonspor'un transferi askıya aldığı öğrenildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre bordo mavililer, gelen sağlık raporlarının olumsuz olması nedeniyle transferde frene bastı.

28 yaşındaki oyuncunun Yunanistan ekibi Panathinaikos ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak tamamlayan Sanches, 21 maçta 1 gol kaydetti. PSG’ye 2022/23 sezonunda Lille’den katılan tecrübeli orta saha, üç sezondur Fransız ekibinde forma giyiyor.

