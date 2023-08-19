Trabzonspor'da Trezeguet sakatlandı. Sedyeyle kenara alındı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Trabzonspor'da Trezeguet sakatlandı. Sedyeyle kenara alındı

İŞTE DERBİNİN İLK 11'İ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Umut

DERBİ BAŞLADI
Galatasaray-Trabzonspor derbisi başladı.

ICARDI GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında golcüsü Icardi ile öne geçti.

Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Uğurcan ile karşı karşıya kalan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve 23. dakikada durum 1-0'a geldi.

İLK YARI BİTTİ

Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı Icardi'nin attığı golle önde kapattı.

TREZEGUET MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, sakatlandı ve maça devam edemedi.

Mısırlı yıldız, 51. dakikada sedyeyle kenara alındı.

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