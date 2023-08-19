Trabzonspor'da Trezeguet sakatlandı. Sedyeyle kenara alındı

İŞTE DERBİNİN İLK 11'İ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Umut
DERBİ BAŞLADI
Galatasaray-Trabzonspor derbisi başladı.
ICARDI GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında golcüsü Icardi ile öne geçti.
Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Uğurcan ile karşı karşıya kalan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve 23. dakikada durum 1-0'a geldi.
İLK YARI BİTTİ
Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı Icardi'nin attığı golle önde kapattı.
TREZEGUET MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, sakatlandı ve maça devam edemedi.
Mısırlı yıldız, 51. dakikada sedyeyle kenara alındı.