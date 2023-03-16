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Trabzonspor'da üyelere flaş çağrı

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzonspor Genel Kurul Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, takımı ekonomik olarak koruyacak olan projeleri hayata geçirebilmek adına camiayı tüzük kongresine davet etti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 20:11
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Trabzonspor'da tüzük değişimi için çağrı yapıldı

Trabzonspor'da üyelere flaş çağrı
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Hacıkerimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonsporluların akraba olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu büyük ailenin her bir ferdinin Trabzonspor konusundaki hakları ve sorumlulukları sorgulanamaz bir bağdır. Bu büyük ailenin içerisinde aile fertlerine düşen sorumluluk büyüktür. Trabzonspor'da geçmişten günümüze değişen şartlar, içinde bulunduğumuz zorluklar neticesinde birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacak kararları almak ve uygulamak bir zorunluluk haline gelmiştir. Uzun zamandır Trabzonspor camiasının önde gelenlerine, meslek gruplarından taraftarlarına, yöneticilerinden eski başkanlarına, her mecra ve mercide anlatmak için çaba harcadığım 'Zamana Taşınma Projesi' bir an evvel gerçekleşmek zorundadır."Trabzonspor'u koruma adına tüzük kongresi yapılması gerektiğini savunan Hacıkerimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Trabzonspor, 'Zamana Taşınma' ve benzer projelerle birlik, beraberlik, aidiyet duygularını güçlendirerek ekonomik olarak gelinen noktada Trabzonspor'u hem korumak hem de kulübün ekonomik durumunu kontrol altına alabilmek adına tüzük kongresinin yapılması ve projelerin hayata geçirilmesi camianın her bir ferdinin ayrı ayrı sorumluluğudur. Bu sebeple Trabzonspor'un kongre üyelerine çağrıda bulunuyorum. Trabzonspor'un kontrol ve denetimini güçlendirecek, ekonomik olarak koruyacak olan projeleri hayata geçirebilmek adına camiayı tüzük kongresine davet ediyorum. Bu konu çerçevesince camianın fikir ve önerilerini ortaya koyması ve bizim de fikir ve önerilerimizin tartışılmasını istiyorum."
ÖNEMLİ DAVET
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzonspor Genel Kurul Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun tüzük davetinin önemli olduğunu söyledi.
Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor camiası için önemli bir değer olan eski TFF üyemiz sayın Mustafa Hacıkerimoğlu'nun yeni tüzük daveti camia için önemlidir. Spor derneklerinin Spor Bakanlığı'na bağlanması sonrası yeni tüzük çalışmaları yapılmakta olup yeni seçilecek yönetiminde bir an önce yeni tüzüğü denetim mekanizmaları ile oluşturması, buna uygun yönetmelikleri yapması camianın, Trabzonspor'umuzun geleceği açısından iyi olacaktır."

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